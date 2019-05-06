Sosyal medyayı en iyi kullanan marka Mutlu Akü

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, sosyal medyada en iyilerin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2019 yarışmasında Otomotiv Yan Sanayi kategorisinin en başarılı markası oldu.

Mutlu Akü açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek yarışma Social Media Awards Turkey 2019’da kazananlar 3 Mayıs’ta Raffles İstanbul’da sahiplerini buldu.

Sosyal medyada en iyilerin belirlendiği yarışmada Otomotiv Yan Sanayi kategorisinin en başarılı markası geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Mutlu Akü oldu.

BoomSonar'ın "Sosyal Medya Marka Endeksi" kapsamında, Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla katkıda bulunduğu yarışmada 1 Mart 2018 - 1 Mart 2019 tarihleri arasında dijital mecrada yayınlanmış en başarılı işler ve marka ekipleri ödüllerini aldı.

Ürünleri ve sektörüyle ilgili tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarına taşıyan Mutlu Akü, mecraya ve hedef kitlesine doğru iletişim yaparak Social Media Awards Turkey 2019 yarışmasında Otomotiv Yan Sanayi Kategorisi’nde geçen sene olduğu gibi sektöründe Altın Ödülü alarak sosyal medyanın 1 numarası oldu.

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performanslarının tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlandığı liste, sosyal medya marka endeksi SocialBrands’in markaların sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, etkileşim sayıları, sektörel performansı, performans istikrarı gibi 30’dan fazla algoritmasını temel alınarak belirleniyor. Sosyal medya iletişiminde özgün, dinamik, yaratıcı ve sektörüne yön veren içerikleri ile dikkat çeken sektörünün lider markası Mutlu Akü, sosyal medya hesapları ile hem tüketicileri hem de satış kanalları ile iletişimini güçlendiriyor.