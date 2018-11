Soya hamlesiyle yem ithalatında 1 milyar dolar cepte kalacak

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, soya üretimi konusunda yapılacak çalışmalarla yem ithalatında 1 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Kinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıllık tecrübeyle 10 fabrikada yılda 1 milyon tonun üzerinde yem üretimi gerçekleştiren bir kuruluş olduklarını belirterek, Türkiye geneline yayılmış bin 625 kooperatif aracılığıyla da yaklaşık 195 bin çiftçiye satış yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'de yem sektörünün, hayvancılıkta sürdürülebilir verimlilik bakımından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kinay, şöyle konuştu:

"Yem dediğimizde özellikle et ve süt üretimini en çok ilgilendiren çiftçinin en önemli girdi maliyetlerinden söz ediyoruz . Biz yemi gıda güvenliğinin ilk halkası olarak görüyoruz. Yani yem yoksa hayvanlarımızın et ve süt verimleri düşüyor. Sadece kaba yem ile beslediğimiz zaman verim düşüyor. Örnek verecek olursak 30 litre süt alacağınıza 17 litre süt alıyorsunuz. O halde verimliliği artırmanız gerekiyor. Bu durum et ürünleri için de geçerli."

Türkiye'deki coğrafi koşullar nedeniyle çok fazla üretilemeyen yüksek protein içeren küspe yemlerinin ABD ve Ukrayna gibi ülkelerden ithal edilmek zorunda kalındığını vurgulayan Kinay, bu çerçevede soya üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

- 3 milyon ton soya küspesi ihtiyacı

Kinay, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu soya küspesi ihtiyacının yıllık yaklaşık 3 milyon ton olduğuna dikkati çekerek, "Buna karşılık Türkiye'de sadece 150 bin ton soya üretilebiliyor. Tarım Kredi Yem'in geçmişteki tercihlerinin dışına çıkarak ilk kez sözleşmeli soya ekimi gerçekleştirdik ve 2 bin ton civarında soya alımını taahhüt ettik." dedi.

Kinay, soya küspesi ithalatının büyük ölçüde Sudan'dan yapılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Soyayı kardeş ülke olan Sudan'dan temin etmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda da sayın bakanlarımızla birlikte Sudan çıkarması yapmıştık. Sudan'da alternatif tarımla ilgili arazi geliştirme, tarım sektöründe Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerin Sudan topraklarında yetiştirilerek ithalatımızın oradan karşılanması için temel stratejik çalışmalarımız var. Amerika'dan yaptığımız soya ithalatı yerine Sudan'da soya üretimini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Soya üretimi konusunda Sudan'ın iklim koşulları çok uygun. Bu çalışmalarımız İslam dünyasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacak."

Kinay, Türkiye'de uygun bölgelerde soya üretiminin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüldüğüne de dikkati çekerek, "Eğer biz Türkiye'de soya üretimini yaygınlaştırır ve bu ihtiyacımızı büyük ölçüde Sudan üzerinden karşılamayı başarırsak, yem ithalatında 1 milyar dolar tasarruf sağlanmış olacak." diye konuştu.

- "Ortadoğu ülkelerine yem satıyoruz"

Kurum olarak yem ihracat çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kinay, "Bu kapsamda KKTC'ye ziyaretlerde bulunduk. Ortadoğu ülkelerine bugün yem satışı yapabiliyoruz. Yem ihracatı yerine et ve süt ürünleri, kanatlı hayvan ve balık ihracatı yapmak daha önemli. Bizim yemden daha çok o yemi yiyen hayvanları ihraç etmemiz ülkemize daha büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Hasan Fehmi Kinay, bu yıl girdi maliyetlerindeki artışın ve dövizdeki hızlı yükselmenin yem sektördeki fiyatlandırmayı olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek, "Biz özellikle fiyatlama konusunda Tarım Kredi Yem AŞ olarak sektördeki gücümüzü de ortaya koyarak 2018 yılı boyunca sektördeki fiyatları dengelemeye ve düşük tutmaya gayret ettik. Çiftçilerimizin 2018 yılını yem konusundaki maliyetlerini artırmadan istikrarlı bir fiyat politikasıyla geçirmesine katkı sağladık. Son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında yine indirimli kampanyalar düzenleyerek çiftçimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu durum önümüzdeki dönemde de devam edecek." dedi.