Soygun girişimi güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Pendik'te 4 kişinin, bir sanayi sitesinde soygun girişiminde bulunması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sabah 07.15'te Dolayoba Sanayi Sitesine beyaz bir minibüsle gelen yüzleri kapalı ve sopalı zanlıların, iş yerlerinin camlarını kırarak kapıları açmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, iki iş yerinin camlarını kırdıkları halde kapılarını açamaya şüphelilerin üçüncü bir iş yerinin kapısını zorlarken içeriden bir çalışanın elinde sopayla kapıyı açıp zanlıları kovalaması, karşılarında iş yeri çalışanını gören şüphelilerin hızla geldikleri minibüse binip olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Dolayoba Sanayi Sitesi Yöneticisi Yusuf Çöm, bu tür olaylara sık rastladıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Benzer kişilerin sahte plakalı araçlarla gelerek sık sık sitedeki iş yerlerini soymaya çalıştığını belirten Çöm, şunları kaydetti:

"Burada 3 ayda bir 6-7 kişi, değişik değişik arabalarla, sahte plakayla gelip bekçiler gittikten sonra saat 07.00-07.30 arası devamlı hırsızlık yapmakta ve bizi büyük zarara uğratmaktalar. Biz artık başa çıkamadık. Bunu artık çaresine biz bakamıyoruz çünkü bunlar çok tehlikeli insanlar. Yanlarına yaklaşamıyoruz. Yani göz göre saat 07.30 nasıl buralara gelip bu dükkanları kırıp açabiliyorlar? Bugün aynı saatte gelmişler. Bekçinin gitmesini beklemişler. Üç şirketin camlarını kırmışlar. Bir firmanın çalışanını görünce kaçmak mecburiyetinde kalmışlar. Durum bu. Polise bildirdik, polis geldi, ilgilendiler sağ olsunlar. Hırsızlık gerçekleşmediği ve sadece camlar kırıldığı için biz de şikayetçi olmadık."