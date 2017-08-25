"Soykırımın 22. Yılında Srebrenica" fotoğraf sergisi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla ''Marş Mira Barış Yürüyüşü''nü konu alan ''Soykırımın 22. Yılında Srebrenica'' adlı fotoğraf sergisi, Kent Müzesi'nde açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenica soykırımının, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra son 100 yılda yapılan en büyük katliam olduğunu söyledi.

Bu soykırımın unutulmaması ve dünyaya tüm detaylarıyla anlatılması gerektiğinin altını çizen Altepe, "22 yıl önce yapılan bu katliam, soykırım önemli bir olay. Bizler de bunu unutturmamak, unutmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir günde 8 bin 372 kişinin burada katledilmesi, şehit edilmesi önemli bir olay. Onun için bizler de başta Bursa, Türkiye olarak üzerimize düşen misyonu en güzel şekilde yerine getireceğiz. Çünkü bunlar bizim dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, sahip çıkmamız gereken değerli varlıklarımız." ifadesini kullandı.

Altepe, Srebrenica soykırımının 22. yılında Bosna Hersek'te gerçekleştirilen törenlerin aksamaması için her türlü lojistik desteği sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler Bursa olarak o yürüyüşe de katıldık. Bunları en iyi şekilde anlatmamız ve Batı'nın gerçek yüzünü göstermemiz gerekiyor. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması gerekiyor. Bu olaylarda yüz kızartıcı çok şey var. Burada büyük bir dram, ızdırap var. 500'ün üzerinde toplu mezar var. 5 binin üzerinde de şahıs mezarı var ve bunlar da değişik metotlarla bulunuyor. Örneğin mavi kelebek var. Nereye konarsa orada bir toplu mezar olduğunu ortaya çıkarmış oluyor. Onu takip ederek mezarlar ortaya çıkarılıyor. Bu tamamen Müslüman katliamı. Bizler de bunu unutturmamak için gayret gösteriyoruz."

Altepe, ''Marş Mira Barış Yürüyüşü''nü konu alan ''Soykırımın 22. Yılında Srebrenica'' adlı fotoğraf sergisinin 2 ay Kent Müzesi'nde açık kalacağını dile getirerek, tüm vatandaşları sergiyi görmeye davet etti.