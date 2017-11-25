Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) rıza çalımbay yardım kampanyası
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyarette bulundu.

Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

TRABZON (AA) - AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi Osmanoğlu Sokak'taki ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyarette Soylu ve Albayrak, şehidin annesi Ayşe Bülbül ve çocuklarıyla bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ziyarette Soylu ve Albayrak'a, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Muhabir: Meltem Yılmaz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5