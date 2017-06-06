Sözde Batman sıkıyönetim komutanı hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Batman'a sıkıyönetim komutanı olarak atanan eski Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıflar Eğitim Merkezi Komutanı albay Şenol Yeloğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yeloğlu ile avukatı katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Yeloğlu, kendi eylem ve iştiraki dışında oluşturulan bir listede adının bulunmasından dolayı suçlanmasının hukuki olmadığını söyledi.

Listedeki görevlendirmeyi kabul etmediğini dile getiren Yeloğlu, "15 Temmuz günü izindeydim. Kalkışmayı televizyondan öğrendim ve komutanı olduğum birliğe geldim. Mesai arkadaşlarımla gelişmeleri televizyondan takip ettik. Saat 23.00'de Batman'da görevli bir binbaşının aramasıyla sıkıyönetim komutanı olarak atandığımı öğrendim." dedi.

Kendisini telefonla arayan binbaşıya Batman'a gelmeyeceğini söylediğini belirten Yeloğlu, "Ben Ankara'da görevliyim. Batman'a gitmem bir günümü alır. Darbeciler eski görev yerim Siirt'te bulunduğumu düşünerek bu görevlendirmeyi yapmışlar. FETÖ'nün mensuplarını nasıl takip ettiği biliniyor. Benim bir yıl önce Siirt'ten Ankara'ya geldiğimi bilmemeleri, bu örgütle hiçbir irtibatımın olmadığını da gösteriyor." diye konuştu. Suçsuz olduğunu öne süren Yeloğlu, beraat ve tahliye talep etti.

Savunmanın ardından Yeloğlu'nun tanıklarını dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.