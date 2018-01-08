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Sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"ne ilişkin dava

- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik hazırlanan "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada tutuklu 6 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı

Sözde

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik hazırlanan "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada tutuklu 6 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu altı sanık ile tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz sanıklar ve avukatları, adli kontrol kapsamında haftada 2 gün karakola imza verme şartının kaldırılmasını veya bu sürenin bir güne indirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda tutuklulukta geçirdikleri süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, tutuklu sanıklar Beytullah Abakam, Süleyman Ülker, Berkan Doğan Güneş, İsmail Mıngır, Rıdvan Akay ve İsmail Savcı'nın tahliyelerini kararlaştırdı. Heyet, bu sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu ve karakola imza verme şartı getirdi.

Tutuksuz sanıkların karakola imza verme şartı ise ayda bir güne indirilen duruşmada, sanıklardan Abdullah Ünal hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verildi.

Dava, bazı tanıkların dinlenmeleri için ertelendi.

İddianamede sanıkların isimlerinin FETÖ mensubu darbecilerin hazırladığı "Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları" ve "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi"nde yer aldığı belirtilerek, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü faaliyeti kapsamında zincirleme resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

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