SP hastası öğrenci, evde karne heyecanı yaşadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan serebral palsi (SP) hastası İsmail Çay'a karnesi, evinde verildi.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan iki çocuklu Adem ve Gülgün Çay çiftinin 10 yaşındaki oğlu İsmail, hastalığı nedeniyle okula gidemedi. Ailenin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, öğretmen Emine Yalabık, İsmail Çay'a evde eğitim verdi.

Doktor olmayı hedeflediğini belirten 3. sınıf öğrencisi Çay'a, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje ile öğretmen Yalabık, karnesini ve çeşitli hediyeler verdi.

Beroje, ilçede 7 öğrenciye evde eğitim imkanı sağladıklarını söyledi.

Anne Gülgün Çay ise diğer çocuğunun da engelli olduğunu ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen İsmail'in geldiği duruma sevindiklerini kaydeden Çay, oğluyla karne mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çay, devletin sağladığı evde eğitim imkanından duydukları memnuniyeti dile getirdi.