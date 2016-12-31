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Spil Dağı Milli Parkı'na yılbaşı ilgisi

- Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda bungalovlardan oluşan konaklama tesislerinin yılbaşı gecesi için dolduğu bildirildi

Spil Dağı Milli Parkı'na yılbaşı ilgisi

MANİSA (AA) - Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda bungalovlardan oluşan konaklama tesislerinin yılbaşı gecesi için dolduğu bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı Atalanındaki 39 adet orman köşkünün yılbaşı gecesi için yüzde 100 dolduğunu söyledi.

Yoğun talep nedeniyle evlerin iki ay önceden tamamının kiralandığını belirten Çelik, "Milli Park içinde bulunan 22 adedi 1+1 ve 17 adedi 2+1 olmak üzere toplam 39 adet orman köşklerinin tamamı kiralanmış olup hiç boş ev kalmadı. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından buraya 25 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldı. Şimdi ise bir sağlık otelinin temeli atıldı, inşaatı başlıyor. Nasip olursa teleferik projesi tamamlandı, imar projesine işlendikten sonra bu proje de gerçekleşecek. Spil, Türkiye'nin Davos'u olmaya aday konumda olan bir yer, burayı herkesin görmesi lazım." dedi.

Çelik, önceki gün başlayan kar yağışı sonrasında yeni yıla Milli Park'ta girecek vatandaşların kar hasretini gidereceğini sözlerine ekledi.


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BungalovManisaÖmer Faruk ÇelikSpil Dağı Milli ParkıŞehzadeler
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