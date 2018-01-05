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SPK'dan Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına...

SPK'dan Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SPK'nın "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Genel Esaslar", "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları", "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Yükümlülükler ve Denetim Metodolojisi" ve "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sonuçlarının Raporlanmasına İlişkin Esaslar"a yer verildi.

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Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim TebliğiResmi Gazete
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