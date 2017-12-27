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Spor Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

- KPSS sonuçlarına göre, mühendis ve tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme sonuçları belli oldu

Spor Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Spor Genel Müdürlüğünün mühendis ve tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2017/9 Tercih Kılavuzu'nda yer alan, Spor Genel Müdürlüğünün mühendis ve tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
KpssÖSYMSpor Genel Müdürlüğü
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