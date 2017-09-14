Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonuyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, İstanbul'da açıldı.TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, FIBA Avrupa Başkanı Turgay...

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı açıldı


İSTANBUL (AA) - Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonuyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, İstanbul'da açıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Arslan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Serhat Deniz katıldı.

Ayrıca, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar ile cirit atmada 5. olan genç atlet Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal, 2017 gençler Avrupa şampiyonu kick boksçular Doğukan Güzelkabaağaç ve Erdal Karataş da açılış töreninde fuara katılanlarla buluştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'un spordaki önemine değindi. Boz, "Önemli bir fuar. İstanbul'da bizim denetimimize tabi olan 1200'e yakın spor tesisi bulunmakta. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu fuarı gerçekleştirenlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Beş salon ve 40 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen fuarda Türkiye dışında ABD, Almanya, Çin, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, KKTC ve Slovenya'dan 93 farklı markayı bünyesinde barındıran 133 firma yer alıyor.

Fuar, 17 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cemil BozFIBA Avrupa Başkanı Turgay DemirelSporSpor Ve Aktif Yaşam FuarıTÜYAP Fuar Ve Kongre Merkezi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5