Sporculardan atletizm ısınma alanının yıkımına tepki

SAMSUN (AA) - 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde yapılan İlkadım Atletizm Stadı'nın yanındaki ısınma alanının yıkılmasına antrenörler ve sporcular tepki gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkım işlemleri sürerken, sporcular pistte koşarak ve kumda atlayarak yıkımı protesto etti.

Antrenman sahasında gazetecilere açıklama yapan Atletizm Samsun İl Temsilcisi Sakin Güneş, 3 yıldır bekledikleri antrenman ve ısınma alanının yaklaşık bir ay açık kaldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Güneş, şöyle devam etti:

"Güzel bir olimpiyat geçirdik. Olimpiyatlardan sonra atletizm sahasının devamı olan ısınma alanımız maalesef şu anda yok ediliyor. Biz bundan dolayı çok üzgünüz. Bunun böyle olacağını biz biliyorduk ama içimizde hep bir umut vardı. Belediye Başkanımız sporu seven bir insan, bu konuda mutlaka yardımcı olacaktır. Burayı kalıcı olarak atletizme bırakacaktır diye düşünüyorum. Biz bu stadı 3 yıl bekledik. Tam sevincimiz vardı. Bundan sonra daha başarılı olacaktık. Başımıza bunlar geldi. Yetkililerden hiç olmazsa şu saatten sonra bir yardım bekliyoruz. Uluslararası bir organizasyonun burada olması için bu ısınma alanının burada olması şart. Burası 1 milyon 100 bin liraya mal oldu."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ise konuyla ilgili olarak olimpiyat oyunları öncesi, Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kendilerinden yer talep ettiğini ifade etti.

Hazırladıkları projeye göre müze alanı olan bu yeri geçici olarak verdiklerini dile getiren Yurt, şunları kaydetti:

"Biz kendilerine alanın Müzeler Genel Müdürlüğüne ait olduğunu ve devam eden bir ihalesi olduğunu söyledik. Bu projenin yüzde 75'ini Müzeler Genel Müdürlüğü, yüzde 25'ini ise Belediyemiz karşılıyor. Biz bu ısınma sahasının geçici olmasıyla ilgili kanaatimizi ilettik. Onlar da kabul etti ve yaptıkları sahayı temizleyerek teslim edeceklerini bildirdiler. Biz de oluru verdik çünkü oyunlar ülkemizin onuruydu. Oyunlardan hemen sonra ihaleci firma bizden yer teslimi talebinde bulundu. Biz arsayı teslim ettik. Onlar da bize alanda tesis olduğunu bildirdi. Biz de Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne konuyu bildirdik. Yazıyı gönderdik ancak bize cevap vermedi ve taahhüdünü yerine getirmedi. İhale süreci devam ettiği için firmaya süre uzatımı ve tazminat vermemek için alanı teslim etmek istiyorduk. Biz de kendi iş makinelerimizi alana sokarak tesisi kaldırmak zorunda kaldık."