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"Sporda engelsiziz"

- Edirne'deki engelli sporcular "sporda engelsiziz" etkinliği kapsamında sporcularla sahaya çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki engelli sporcular "sporda engelsiziz" etkinliği kapsamında sporcularla sahaya çıktı.

Ses-Sizsiniz Spor Kulübü sporcuları Şükrüpaşa Atletizm Sahasına aileleri ve antrenörleriyle geldi. Engelli sporcular farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları etkinlik kapsamında buradaki sporcularla ısınma hareketi yaptı ve koştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Edirne Temsilcisi Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sporcuların bir arada spor yapabilmesinin engelli sporculara her anlamda destek olduğunu söyledi.

Spor yapabilen engelli bireyleri aktif yaşama hazırladıklarını aktaran Çalışkan, "Kulüp olarak sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Federasyonun düzenlediği yarışmalara katılıyorlar ve onların milli takıma girerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi en büyük arzumuz. Sporcularımızın yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda en iyi sonuçları elde edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Özellikle atletizm ve yüzme branşlarında sporcu yetiştirdiklerini anlatan Çalışkan, sporcular ve antrenörlerin aile ortamı sıcaklığında çalışmalarını sevgiyle sürdürdüğünü kaydetti.

Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Başkanı İlknur Acar da özel sporcuları en iyi şekilde hayata hazırladıklarını, sporun engelleri ortadan kaldırdığını belirterek, desteklerinden dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.

Engelli sporcu Mehmet Kaynarca da spora başladıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi. Engellilerin eve kapalı kalmaması gerektiğini belirten Kaynarca, en büyük hayalininse Milli Takım'a katılarak Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu kaydetti.



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