İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından sporda "şiddet" ve "hakaret" içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 53 taraftara, 300 lira ile 5 bin lira arasında adli ve idari para cezası uygulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ile İstanbul Spor Güvenliği Spor Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, sporla ilgili "şiddet" ve "hakaret" içeren paylaşımların yapıldığı çok sayıda sosyal medya hesabı mercek altına alındı.

Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'ın talimatıyla yapılan çalışmalarda, söz konusu hesapları kullandığı belirlenen 53 taraftar tespit edildi.

Tespit edilen taraftarlara sporda şiddeti teşvik edici ve hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 300 lira ile 5 bin lira arasında adli ve idari para cezası uygulandı.

Taraftarlara ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri uygulandı.

Öte yandan emniyet güçlerinin söz konusu paylaşımların yapıldığı hesaplara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında sosyal medya hesapları sürekli takip edilerek, "şiddet" ve "hakaret" içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen taraftarlar savcılığa bildirilecek.