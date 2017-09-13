Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Sporda şiddeti özendiren sosyal medya hesaplarına sıkı takip

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden sporda şiddeti özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 757 hesap inceleme altına alındı

Sporda şiddeti özendiren sosyal medya hesaplarına sıkı takip

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden sporda şiddeti özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 757 hesap inceleme altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birim, sosyal medyada kişi ya da takıma küfür eden, hedef gösteren, karşı tarafın maneviyatını zedeleyici söylemlerde bulunan ve grupları galeyana getirme çabasında olan kişi ya da grupların tespiti için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bu kapsamda, 12 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde bu tür paylaşımlarda bulunan 757 sosyal medya hesabı tespit edildi.

İnceleme altına alınan hesaplara ilişkin gerekli çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüSiber Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıSosyal MedyaSporda şiddet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5