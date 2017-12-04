"Sporun Kahramanları" başarılarını anlattı





ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde uluslararası organizasyonlarda başarılar elde eden engelli milli sporcuların başarı öyküleri, sıkıntıları ve tavsiyelerinin aktarıldığı "Sporun Kahramanları" paneli düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu yaptı.

Gündoğdu, açılıştaki konuşmasında, engellileri hatırlamanın ve onların sorunlarını çözmenin herkesin vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Panelde konuşan dünya, Avrupa ve Asya şampiyonu paralimpik bilek güreşçisi Gökhan Seven, yaklaşık 15 yıldır spor yaptığını ve birçok branşla uğraştığını, bu süreçte 5 dünya, 6 Avrupa, 2 Asya şampiyonluğunun da aralarında bulunduğu 40'a yakın madalya kazandığını aktardı.

Gökhan Seven, milli sporcu olabilmek için çok çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"2006'da bilek güreşinde Türkiye ikincisi oldum. 4 yıl boyunca milli olabilmek için gece gündüz çalıştım. 2010'da Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya aldıktan sonra gözümü daha yükseklere diktim ve daha çok çalışmaya başladım. Sadece şampiyon olmak yetmiyor, orada kalmak önemli. 2012'den sonra da zirvede kalmak için sürekli çalışıyorum. Spora başladığımda, tekerlekli sandalyeli bir sporcunun rahatlıkla spor yapacağı salon yok denecek kadar azdı. Bunun sıkıntısını yıllarca yaşadım. Ağırlıkla evde kendi imkanlarımla çalışıyordum. Ben ve diğer arkadaşlarım sporun savaşçılarıyız. Aslında spor ile savaş yan yana konulunca çok yakışmıyor ama biz savaş mücadelesi veriyoruz. Bayrak ve vatan sevgisi sayesinde çok şükür savaşın üstesinden geliyoruz."





- Erkan Esenboğa: "Engellilerimiz, hayatla barışık yaşasınlar"





Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu işitme engelli judocu Erkan Esenboğa, engellilere hayatla barışık yaşamaları tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

"15 Temmuz yaşandığında ben kamptaydım ve o gün arkadaşlarımızla meydana indik. Biz orada sadece durduk, bir şey yapamadık. Kampa döndüğümüzde kendimize 'Biz orada evet bir şey yapamadık sadece durduk ama şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirip kendimizi ona göre ispatlamamız lazım.' dedik ve bütün sıkletlerde derece aldık. Engellilerimiz bayrağı, hayatı ve ülkeyi sevsinler, hayatla barışık yaşasınlar. Sonuçta engelli ya da engelsiz olmak mesele değil, yaşayıp Allah'a kul olmak mesele."

Dünya şampiyonu, Avrupa ikincisi ve olimpiyat üçüncüsü işitme engelli karateci Volkan Kardeşler ise "Yaklaşık 5 sene karate ile uğraştıktan sonra milli takıma başvurup kampa katıldım. Fakat yaşım tutmadığı için 2012 ve 2013'te Dünya Şampiyonası'na ve İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılamadım ama yılmadım, çalışmaya devam ettim ve şampiyonluklarım oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu işitme engelli atlet Ali Korkmaz, şampiyon olduktan sonra operasyon geçirdiğini ve A takımı bıraktığını hatırlatarak, "2015'te yarışmalara başladım. 'Olimpiyat şampiyonu olacağım.' diyordum. Buna her şekilde inanıyordum ama olmadı, olimpiyatlarda dördüncü oldum. Benim bir hayalim var. 5 yıl ya da 10 yıl sonra İşitme Engelliler Federasyonu başkanı olmak istiyorum. İşitme engellilere elimden geleni yapacağım." şeklinde görüş belirtti.