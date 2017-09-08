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Srebrenitsa meydanında Arakan protestosu

- Arakan Müslümanlarına yönelik katliamlar, Saraybosna yakınlarındaki Vogosca beldesinde bulunan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Meydanı'nda protesto edildi - Protestoyu düzenleyen Vogosca Yeşil Bereliler Derneği Başkanı Dolovac: - "Eğer sessiz kalırsak, bu suçu işleyenler gibi oluruz"

Srebrenitsa meydanında Arakan protestosu

SARAYBOSNA (AA) - Arakan Müslümanlarına yönelik katliamlar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Vogosca beldesinde protesto edildi.

Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Meydanı'nda toplanan grup, Arakan Müslümanlarını hedef alan katliamlara dikkat çekmek için protesto düzenledi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu grup, Arakan Müslümanlarına yönelik katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Protestoda "Tüm çocuklar aynıdır" mesajı verilirken, gösteriye katılanlar da üzerinde "Rohingya soykırımını durdurun", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoyu düzenleyen Vogosca Yeşil Bereliler Derneği Başkanı Hasan Dolovac, uluslararası toplumun Myanmar'da gerçekleşen olaylar karşısındaki suskunluğunun "utanç verici" olduğunu belirterek, bugün yaşananların benzerinin de geçmişte Srebrenitsa'da yaşandığını hatırlattı.

Myanmar'da gerçekleşen olaylara sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Dolovac, "Eğer sessiz kalırsak, bu suçu işleyenler gibi oluruz." dedi.

Protestonun sonunda, Arakan Müslümanları için dua edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBosna HersekSoykırım
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