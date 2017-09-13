Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Srebrenitsalı anneden Myanmar liderine mektup

- Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda 22 yakınını kaybeden Munira Subasic, Myanmar lideri Suu Çii'ye mektup yazarak, Arakan Müslümanlarına yönelik zulmün durdurulması çağrısında bulundu - Mektuptan: - "Srebrenitsa soykırımında ailemden 22 kişiyi kaybettim. Bu çağrımı adalet adına, ismi ve inancı farklı olduğu için öldürülen çocukların annelerinin çığlığı olarak kabul etmenizi isterim"

Srebrenitsalı anneden Myanmar liderine mektup

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımda 22 yakınını kaybeden Munira Subasic, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye mektup yazarak, Arakan Müslümanlarına yönelik zulmün durdurulması çağrısında bulundu.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğinin de başkanlığını yapan Subasic, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii'ye yazdığı mektupta, söz konusu mektubu "adalet için mücadele eden Srebrenitsalı bir anne" olarak yazdığını vurguladı.

Srebrenitsa'daki soykırımda ailesinde 22 kişiyi kaybettiğini hatırlatan Subasic, "Bu çağrımı adalet adına, ismi ve inancı farklı olduğu için öldürülen çocukların annelerinin çığlığı olarak kabul etmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Arakan Müslümanlarına yönelik zulmün görüntülerini gördükçe kendi kayıplarının acısını yeniden yüreğinde hissettiğine dikkati çeken Subasic, mektubunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ülkenizde suçsuz yere öldürülen Arakan Müslümanlarına yapılan zulmün tanığı fotoğraflar, son günlerde kabusum oldu. Televizyon ekranlarından yüreklerimize işleyen o insanların acı çığlıkları kelimelerle anlatılamaz. Biz de aynısını yaşadık. O görüntüler yaramıza tuz bastı. Sizin sesiniz, devletinizin demokrasi mücadelesiydi. Bugün de Arakan Müslümanlarının sürgününe, öldürülmesine, etnik temizliğine ve soykırımına karşı olmalıydı. Sizi, masum insanların öldürülmesi ve sürgün edilmesinin durdurulması için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Aldığınız Nobel'in hakkını vermenin zamanı geldi. İnsanlar barış zamanlarında değil, böyle zor zamanlarda yaptıkları iyiliklerle, prensipleriyle ve verdikleri güvenle değerlendirilir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarçağrıMunira SubasicSrebrenitsalı Anneler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5