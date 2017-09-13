Srebrenitsalı anneden Myanmar liderine mektup

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımda 22 yakınını kaybeden Munira Subasic, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye mektup yazarak, Arakan Müslümanlarına yönelik zulmün durdurulması çağrısında bulundu.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğinin de başkanlığını yapan Subasic, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii'ye yazdığı mektupta, söz konusu mektubu "adalet için mücadele eden Srebrenitsalı bir anne" olarak yazdığını vurguladı.

Srebrenitsa'daki soykırımda ailesinde 22 kişiyi kaybettiğini hatırlatan Subasic, "Bu çağrımı adalet adına, ismi ve inancı farklı olduğu için öldürülen çocukların annelerinin çığlığı olarak kabul etmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Arakan Müslümanlarına yönelik zulmün görüntülerini gördükçe kendi kayıplarının acısını yeniden yüreğinde hissettiğine dikkati çeken Subasic, mektubunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ülkenizde suçsuz yere öldürülen Arakan Müslümanlarına yapılan zulmün tanığı fotoğraflar, son günlerde kabusum oldu. Televizyon ekranlarından yüreklerimize işleyen o insanların acı çığlıkları kelimelerle anlatılamaz. Biz de aynısını yaşadık. O görüntüler yaramıza tuz bastı. Sizin sesiniz, devletinizin demokrasi mücadelesiydi. Bugün de Arakan Müslümanlarının sürgününe, öldürülmesine, etnik temizliğine ve soykırımına karşı olmalıydı. Sizi, masum insanların öldürülmesi ve sürgün edilmesinin durdurulması için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Aldığınız Nobel'in hakkını vermenin zamanı geldi. İnsanlar barış zamanlarında değil, böyle zor zamanlarda yaptıkları iyiliklerle, prensipleriyle ve verdikleri güvenle değerlendirilir."