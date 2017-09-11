Srebrenitsalı anneler, Arakan Müslümanları için yürüdü

TUZLA (AA) - Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde, Srebrenitsalı anneler tarafından düzenlenen yürüyüşte "Arakan Müslümanlarının yeni bir Srebrenitsa yaşamasına izin vermeyin" mesajı verildi.

1995 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımda çocuklarını ve eşlerini kaybeden kurban yakınları, bu kez Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yönelik zulme dikkati çekti.

Srebrenitsalı Kadınlar Derneği tarafından şehir merkezinde yapılan yürüyüşte, Arakan Müslümanlarının da bir anlamda soykırıma maruz kaldığına dikkat çekilirken, "Arakan Müslümanlarının yeni bir Srebrenitsa yaşamasına izin vermeyin" mesajı verildi.

Dernek Başkanı Hajra Catic, Arakan Müslümanlarının bugün yaşadıklarının bir benzerini 22 yıl önce yaşayan anneler olarak, ölümlerin durdurulması çağrısında bulunarak, "Müslümanların öldürülmesini durdurun. Yeni bir Srebrenitsa yaratmayın. Oradaki insanlara yapılanlar korkunç." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da yapılan katliamın durdurulması için tüm uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Catic, "Uluslararası toplum bir zamanlar Srebrenitsa'da uygulanan zulme yaptığı gibi bugün de Arakan Müslümanlarına yapılanlara kulaklarını kapadı. Srebrenitsa tekrarlanıyor, Müslümanlar yeniden öldürülüyor." dedi.

Yürüyüşe katılan Srebrenitsalı anneler ve diğer kurban yakınları, üzerinde "Myanmar'daki Müslüman ölümlerine son" ve "Rohingya soykırımına son" yazılı dövizler taşıdı.

- Arakan'da ne oldu?

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.