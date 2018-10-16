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"Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı"nın üçüncüsü düzenlenecek

- "Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı" bu kez siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisini ele alıyor

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İSTANBUL (AA) - "Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı" bu kez siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisini ele alıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sanat ile anlatımı meselesine sunduğu değerlendirmeler ve yapıcı tekliflerle alanda nitelikle bir kaynak oluşturan çalıştay, 25 Ekim'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirilecek.

Edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerini konuşmak için yola çıkan "Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı"nın üçüncüsünde siyerin sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisi masaya yatırılacak.

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen "Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı"nın ilki Kasım 2017’de düzenlenmişti.

İlk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken, Nisan 2018’de tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirde siyer üzerinde durulmuştu. Bu üçüncü programda da sinema ile görsel sanatlara yoğunlaşılacak.

"Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı"nın konuşmacıları arasında Prof. Dr. Turan Koç, Zeynep Gemuhluoğlu, İhsan Kabil, Faysal Soysal ve Ömer Lekesiz bulunacak.

Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
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