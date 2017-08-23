Sri Lanka'da Çin ile anlaşmayı eleştiren adalet bakanı görevden alındı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Çin ile yapılan bir anlaşmayı eleştiren Adalet Bakanı Wijeyadasa Rajapakse görevinden alındı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, bir limanın çoğunluk hissesinin Çin'e satılmasını öngören anlaşmayı yapması nedeniyle hükümeti eleştiren Adalet Bakanı Rajapakse'nin görevden alınması yönündeki talebi kabul etti.

Rajapakse'nin üyesi olduğu Birleşik Ulusal Parti, adalet bakanının, liman anlaşmasının yanı sıra hükümet politikalarını ve bazı bakanları eleştirerek sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

Adalet Bakanı Rajapakse'nin görevden alınması talebinin Birleşik Ulusal Partiden geldiği belirtildi.

Sri Lanka'da geçen ay hükümetin söz konusu limanın yüzde 70'lik hissesinin Çin'e verilmesini öngören anlaşmayı onaylaması üzerine sendikalar greve gitmişti.

Ülkede ocak ayında Çin ile öngörülen bu ortaklığa karşı muhalifler protesto gösterileri düzenlemişti.



