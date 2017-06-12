Sri Lanka'da filin saldırdığı Budist rahip öldü

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da geçit töreninin parçası olan fillerden birinin etrafa saldırması sonucu Budist bir rahip hayatını kaybetti.

Emniyet Sözcüsü Priyantha Jayakody, yaptığı açıklamada, Kochchikade kentinde pazar günü akşam saatlerinde Budistlerin düzenlediği bir geçit töreninde 3 filin de yer aldığını belirtti.

Fillerden birinin aniden kontrolden çıkarak etrafa saldırdığını dile getiren Jayakody, olayda 25 yaşında Budist bir rahibin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkede güç ve zenginlik sembolü olarak görülen filler, Budist dini geçitlerinin ve festivallerinin önemli parçaları arasında yer alıyor. Filleri olan tapınaklar veya zengin aileler, onları törenlerde kullanılmak üzere kiralıyor.

Resmi rakamlara göre, Sri Lanka'da Budistlerce dini törenlerde kullanılan ehlileştirilmiş 127 fil bulunuyor. Ülkenin 20 milyonluk nüfusunun yüzde 70'ini Budistler oluşturuyor.

Yaklaşık 6 bin file ev sahipliği yapan ülkede her yıl 200'e yakın fil öldürülüyor. Sri Lanka'da 19'uncu yüzyılda 14 bin civarında fil bulunduğu tahmin ediliyor.