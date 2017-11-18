Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Sri Lanka'da Müslümanlar ile Budistler arasında çatışmalar

- Ülkenin güneyindeki Galle vilayetinde çıkan şiddet olaylarında 19 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da Müslümanlar ile Budistler arasında çatışmalar

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Müslüman ve Budist topluluklar arasında çıkan sokak çatışmalarında 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, güney batıdaki Galle vilayetine bağlı Gintota kasabasında, Müslüman ve Budist gruplar arasında henüz bilinmeyen sebeple başlayan kavga çatışmaya dönüştü.

Dün akşam saatlerinde başlayan olayların ardından bölgede sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgeye durumu kontrol altına almak üzere güvenlik güçleri sevk edildi.

Ev ve işyerlerinin ateşe verildiği çatışmalarda 19 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, yaralananların olduğu olaylarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, geçen hafta Budist bir adamın Müslüman bir anne ve çocuğuna motosikletle çarparak yaralanmalarına sebep olduğu trafik kazasının husumete yol açtığını iddia etti. Bazı kaynaklar ise şiddetin arkasında arazi anlaşmazlığının olduğunu ileri sürdü.

Aynı bölgede 2014 yılında Müslüman ve Budist gruplar arasında çıkan sokak çatışmalarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Fanatik bir Budist grup olayları kışkırtmakla suçlanmış, liderleri "inançlar arasında çatışmayı tahrik etmek" suçlamasıyla yargılanmıştı.

Hindistan'ın güneyindeki bir ada ülkesi olan Sri Lanka'nın çoğunluğu Budist olan 21 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor. Müslümanlar ülkede Tamil etnik grubundan sonra en büyük azınlık grubu konumunda.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BudistlerMüslümanlarSokak çatışmalarıSri Lanka
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5