Sri Lanka'da Müslümanlar ile Budistler arasında çatışmalar

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Müslüman ve Budist topluluklar arasında çıkan sokak çatışmalarında 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, güney batıdaki Galle vilayetine bağlı Gintota kasabasında, Müslüman ve Budist gruplar arasında henüz bilinmeyen sebeple başlayan kavga çatışmaya dönüştü.

Dün akşam saatlerinde başlayan olayların ardından bölgede sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgeye durumu kontrol altına almak üzere güvenlik güçleri sevk edildi.

Ev ve işyerlerinin ateşe verildiği çatışmalarda 19 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, yaralananların olduğu olaylarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, geçen hafta Budist bir adamın Müslüman bir anne ve çocuğuna motosikletle çarparak yaralanmalarına sebep olduğu trafik kazasının husumete yol açtığını iddia etti. Bazı kaynaklar ise şiddetin arkasında arazi anlaşmazlığının olduğunu ileri sürdü.

Aynı bölgede 2014 yılında Müslüman ve Budist gruplar arasında çıkan sokak çatışmalarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Fanatik bir Budist grup olayları kışkırtmakla suçlanmış, liderleri "inançlar arasında çatışmayı tahrik etmek" suçlamasıyla yargılanmıştı.

Hindistan'ın güneyindeki bir ada ülkesi olan Sri Lanka'nın çoğunluğu Budist olan 21 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor. Müslümanlar ülkede Tamil etnik grubundan sonra en büyük azınlık grubu konumunda.