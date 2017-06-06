Sri Lanka'da sel ve heyelan 212 can aldı

CENEVRE (AA) - Sri Lanka'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 212'ye yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sri Lanka temsilcisi Tim Sutton, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Sri Lanka'da muson yağmurlarıyla meydana gelen sel ve heyelanların son yılların en büyük doğal felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Sutton, geçen ay sonunda ülkenin batısında ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 212 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişiden hala haber alınamadığı aktardı.

Evlerini kaybeden 22 bin sivilin oluşturulan kamplarda son derece kötü şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Sutton, UNICEF olarak ülkedeki çocuklara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ada ülkesi Sri Lanka'nın orta kesiminde geçen yıl mayıs ayında meydana gelen toprak kaymalarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede en kötü sel felaketi olarak nitelendirilen 2003'teki sel ve heyelanlarda 250 kişi ölmüş, 10 bin ev harap olmuştu.