Sri Lanka’dan Türkiye’ye kaçak çay uyarısı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan geldiği için ‘kaçak çay’ olarak bilinen Seylan Çayı’na ilişkin olarak Sri Lanka Çay Kurulu gazetelere verdigi ilanda Seylan Çayı ile ilgili ticari markayı ellerinde bulunduran tek kurumun kendileri olduğunu hatırlattı.



Türkiye’de bazı firmalar Seylan Çayı’nın coğrafi işaretli logosunu paketlerin üstüne izinsiz olarak koyduğunu ifade eden Sri Lanka Çay Kurulu hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi.



İHBARLA BİRLİKTE HUKUKİ ADIMLAR ATILABİLİR



Genellikle aktarlarda bulunan kaçak çaylara ilişkin olarak Sri Lanka Çay Kurulu “İmtiyaz sahibi belirtilen hakları ihlal eden herhangi bir Şirket veya kişiye karşı ticari markaya ilişkin tüm hakları iddia edebilir ve gerekli hukuki adımları atabilir” uyarısını da yaptı.





