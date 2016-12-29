Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza, Trabzon'da

- Büyükelçi Amza: "Ülkelerimiz arasında özellikle çay konusunda iş birliği yapılabilir"

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza, Trabzon'da

TRABZON (AA) - Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti.

Yavuz, Büyükelçi Amza ve beraberindeki heyeti makamında kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Sri Lanka gibi dost ülkelerle ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Özellikle iki ülkenin kültürü ve ekonomisinde önemli bir yeri olan çay üretimi konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, "Ülkemiz ile Sri Lanka arasında tarım, eğitim ve kültür alanlarında işbirlikleri kurabilir." dedi.

Büyükelçi Amza ise ticari ilişkileri geliştirmek için Trabzon ve Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade etti.

İki ülkenin özellikle çay konusunda iş birliği yapabileceğine dikkati çeken Amza, "Türkiye ile Sri Lanka arasında 26 yıl sonra Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği oluşturuldu. Bu iş birliği iki ülkenin çay sanayisi ile eğitim ve diğer alanlardaki ilişkilerini geliştirecektir." diye konuştu.

Amza, eğitim alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yetkilileri ile görüşme yapacaklarını anlatarak, "Sri Lanka olarak, Türkiye ile pek çok farklı alanda iş birliği yapmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen AmzaTrabzonVali Yavuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.