SSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, programa, SSB Başkanı İsmail Demir, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile başkanlık çalışanları katıldı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 15 Temmuz'dan sonra çok daha güçlü olduğunu, savunma sanayisinde de yoluna emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

İsmail Demir, Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşması için savunma sanayisinde çok daha fazla çalışmaları gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli projelerle tam bağımsız savunma sanayisi hedefine odaklandıklarını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da 15 Temmuz gecesi ve sonrasında uluslararası arenada Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve bu süreçte yürütülen diplomasiye ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.