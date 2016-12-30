SSM ile THY Teknik arasında anlaşma

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan komuta kontrol uçaklarının 5 yıl süreyle lojistik destek hizmeti tedariki için anlaştı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki kontrol uçaklarının ve ana elemanlarının görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilecek şekilde çalışır tutulmasına yönelik lojistik destek hizmetleri kapsamında arıza onarım, önleyici (planlı) bakım ve idame, malzeme tedarik, yenileme ve iyileştirme faaliyetleri THY Teknik AŞ tarafından sağlanacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı imkan ve kabiliyetleri dışında kalan depo seviyesi düzeltici bakım faaliyetleri, uçak ana elemanları ve uçak üzeri tüm sistemlerin bakım ve onarım hizmetleri de anlaşma kapsamında sunulacak.

2015 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Havadan İhbar Kontrol Uçağı olan Barış Kartalı’nın uçak üs bakımlarını yapan THY Teknik AŞ bu yeni anlaşma ile sahip olduğu Cessna ve Gulfstream uçaklarının bakımı ve malzeme lojistik desteği deneyimlerini Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda Türk savunma sanayisinin hizmetine sunmuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk kez platform düzeyindeki bir savunma sisteminin lojistik destek projesini hayata geçirmenin kıvancını yaşadıklarını belirterek, "Komuta Kontrol Uçakları Lojistik Destek Projesi ile alanında son derece deneyimli milli firmamız olan THY Teknik AŞ tarafından gerek etkin ve süratli bir tedarik zincirinin kurulması, gerekse askeri uçakların lojistik desteğinin kesintisiz sağlanması yoluyla uçaklarımızın, sürekli göreve hazır halde tutulmalarının sağlanmasının yanı sıra birçok kazanım elde edilecektir. Bu kazanımlar, benzer projelerde de geliştirilip olgunlaştırılarak, yerli sanayimizin de etkin katılımıyla ülkemiz savunmasına ve ekonomisine daha da büyük katkı sağlar hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman da anlaşma sayesinde sahip oldukları tecrübe ve birikimi, ülke ve savunma sanayisinin gereksinimlerini karşılama doğrultusunda kullanacaklarını bilmenin kendileri için en önemli kazanç olduğunu, hedeflerinin savunma sanayi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürekli geliştirilebilen çözümler sunarak, bölgedeki güçlü konumunu daha da yukarılara taşımak olduğunu bildirdi.