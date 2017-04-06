St. Petersburg'daki terör saldırısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg metrosuna saldırı düzenleyen kişiyle temas kurduğu belirlenen Orta Asya kökenli bazı kişilerin tespit edildiğini duyurdu.

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, soruşturmayla ilgili açıklamasında, "Celilov ile saldırıdan önce temas kuran Orta Asya kökenli bazı kişiler tespit edildi. Bu kişilerin evinde yapılan aramada soruşturma açısından önemli bulgulara rastlandı." dedi.

Rus güvenlik güçleri, dün "teröre azmettirmek" suçlamasıyla Orta Asya kökenli 6 kişinin St. Petersburg'da gözaltına alındığı açıklamıştı.

Pazartesi günü St. Petersburg metrosu treni, "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonları arasındayken bir vagonda düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bombalı saldırıyı düzenleyenin 22 yaşındaki Akbarcan Celilov olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.