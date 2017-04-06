Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

St. Petersburg'daki terör saldırısı

- Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko: -"Celilov ile saldırıdan önce temas kuran Orta Asya kökenli bazı kişiler tespit edildi" -"Bu kişilerin evinde yapılan aramada soruşturma açısından önemli bulgulara rastlandı"

St. Petersburg'daki terör saldırısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg metrosuna saldırı düzenleyen kişiyle temas kurduğu belirlenen Orta Asya kökenli bazı kişilerin tespit edildiğini duyurdu.

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, soruşturmayla ilgili açıklamasında, "Celilov ile saldırıdan önce temas kuran Orta Asya kökenli bazı kişiler tespit edildi. Bu kişilerin evinde yapılan aramada soruşturma açısından önemli bulgulara rastlandı." dedi.

Rus güvenlik güçleri, dün "teröre azmettirmek" suçlamasıyla Orta Asya kökenli 6 kişinin St. Petersburg'da gözaltına alındığı açıklamıştı.

Pazartesi günü St. Petersburg metrosu treni, "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonları arasındayken bir vagonda düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bombalı saldırıyı düzenleyenin 22 yaşındaki Akbarcan Celilov olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MetroPetersburgRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5