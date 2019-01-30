Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi moda food istanbul mersin
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi

Stars of Region'a başvurular başladı

- Uludağ Ekonomi Zirvesi, ikinci kez startuplara yönelik yarışmaya ev sahipliği yapacak - Stars of Region yarışmasına başvurular internet üzerinden 22 Şubat'a kadar yapılabilecek

Stars of Region'a başvurular başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen startup yarışması Stars of Region'a başvurular başladı.

Ekonomist dergisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Ekonomi Zirvesi, ikinci kez startuplara yönelik bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilen, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan "Stars of Region" yarışmasına başvurular internet üzerinden 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Başvurular arasından Galata Business Angels ile birlikte kısa liste oluşturacak, ardından yapılacak mülakatlar sonucunda ilk 10'a kalan girişimciler, canlı sunum için 22-23 Mart'ta gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne davet edilecek.

Zirve kapsamında, Galata Business Angels yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve zirvenin konuşmacılarından oluşacak liderler karşısında gerçekleşecek canlı sunumda, ilk 3 belirlenip, girişimciler yatırımcı çekmeye çalışacak.

Jüri, fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimin ve ekibin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirmesini yapacak.

İlk 3'e kalmayı başaran startup girişimleri iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Stars Of RegionUludağ Ekonomi Zirvesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1