İSTANBUL (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen startup yarışması Stars of Region'a başvurular başladı.

Ekonomist dergisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Ekonomi Zirvesi, ikinci kez startuplara yönelik bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilen, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan "Stars of Region" yarışmasına başvurular internet üzerinden 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Başvurular arasından Galata Business Angels ile birlikte kısa liste oluşturacak, ardından yapılacak mülakatlar sonucunda ilk 10'a kalan girişimciler, canlı sunum için 22-23 Mart'ta gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne davet edilecek.

Zirve kapsamında, Galata Business Angels yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve zirvenin konuşmacılarından oluşacak liderler karşısında gerçekleşecek canlı sunumda, ilk 3 belirlenip, girişimciler yatırımcı çekmeye çalışacak.

Jüri, fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimin ve ekibin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirmesini yapacak.

İlk 3'e kalmayı başaran startup girişimleri iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.