Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya 2019 Halil Tokel 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor

STEM elçisi öğretmenler bilim ve teknoloji atılımı için okullarına dönüyor

- "TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi" kapsamındaki yüz yüze eğitim programı sona erdi

STEM elçisi öğretmenler bilim ve teknoloji atılımı için okullarına dönüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi" kapsamındaki yüz yüze eğitim programı tamamlandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Dow ana desteğiyle ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yürütücülüğünde başlatılan "TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi" kapsamında, mesleki ve teknik anadolu liselerinde (MTAL) görev yapan öğretmenlere STEM eğitimleri ve Sanayi 4.0 farkındalık eğitimleri verildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından yürütücülüğü üstlenilen program, çevrim içi (online) eğitimlerle devam ediyor.

Programa katılan öğretmenler, kendi okullarında STEM ve Sanayi 4.0 koordinatörü olarak "STEM Eğitimi ve Sanayi 4.0 Eylem Planı" hazırlayacak ve farkındalık eğitimleri verecek.

Öğretmenler ve öğrenciler birlikte proje tabanlı STEM projeleri gerçekleştirecek. Proje kapsamındaki okullar öğretim yılı boyunca izlenecek, proje fuarları ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Projeye mesleki ve teknik liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji, matematik öğretmenleri ile teknik alan öğretmenleri katılıyor. İlk aşamada İstanbul ve Kocaeli’den aday olan devlet okullarından Darıca Deniz Yıldızları MTAL, Gebze STFA MTAL, Haydarpaşa MTAL ve İzmit Atatürk MTAL'den öğretmenler ile özel Manisa OSB MTAL'den öğretmenler yüz yüze ve çevrim içi eğitim programında yer aldı.

Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitim modülüne katılamayan diğer başvuran devlet okullarının da erişimine açık olacak. 50 öğretmenin yüz yüze eğitimlere doğrudan katıldığı projede, toplamda 250 öğretmen ve 2 bin öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
STEMTÜSİAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1