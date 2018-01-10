''STEM For All'' Erasmus Projesi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlanan Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''STEM For All'' adlı Erasmus Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin birlikte öğretilmesini hedefleyen STEM eğitiminin, eğitim politikalarında öncelikli hale gelmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısına, proje destekleyicilerinden temsilciler, ilçedeki okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, burada yaptığı konuşmada, günümüzde bilginin artık ekonominin ham maddesi olduğunu, kas ve insan gücünün yerini akıl ve bilgi gücünü kullanan insan kaynağına bıraktığını söyledi.

Ülkelerin eğitim sistemlerini çağın gereklerine göre güncellediklerine, teknolojik gelişmeleri eğitime dahil ettiklerine ve disiplinlerarası bütünleşik bir yaklaşım uygulamaya önem verdiklerine dikkati çeken Tahmaz, ''Bizler de pek çok ülkenin nüfusunu aşan genç ve dinamik nüfusumuzu iyi yetiştirmenin, geleceğimizi garanti altına almanın yollarını aramalıyız. Bu kalite anlayışı karşımıza STEM ve STEM eğitim yaklaşımının önemini çıkarıyor. Eğitimde STEM yaklaşımı fen ve matematik eğitimini teknolojinin bizlere sağladığı olanaklarla ve mühendisliğin disipliniyle birleştirerek, öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmalı ve ezberci eğitimi bir kenara bırakarak, onlara öğrenci merkezli ve aktif öğrenmenin olduğu ortamlar sağlamalıyız.'' diye konuştu.

Tahmaz, ''Herkes için STEM'' başlığıyla hazırladıkları Erasmus Plus projesiyle Türkiye'nin eğitim sistemine bir değer katmak istediklerini belirterek, ''Ortaklarımız olan 5 farklı Avrupa ülkesindeki eğitim sistemlerini öğrenmek, iş birliği yapmak, iyi örnekleri paylaşmak adına projeyi önemsiyoruz. Bu projeyle bu yola birlikte yürüyeceğimiz proje paydaşlarımızla başta ilçemizde olmak üzere ilimizde ve ülkemizde STEM farkındalığının artmasına önemli katkılar sağlanmasını ve proje hedeflerine ulaşmayı temenni ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Sibel Saygın da dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve endüstri 4.0 kavramının öne çıktığını ifade ederek, gelecekteki meslekleri belirleyen endüstrinin eğitim sistemini de etkilediğini vurguladı.

Projede İsveç, Portekiz, Romanya, İtalya ve Yunanistan'la ortaklık içinde olduklarını ve ulus ötesi öğrenme, öğretme ve faaliyetleri gerçekleştireceklerini aktaran Saygın, ''Ulusal çapta ise proje tanıtım toplantıları, STEM seminerleri, öğretmen eğitimleri, atölye çalışmaları, STEM konferansı, örnek müfredatın pilot uygulaması gibi faaliyetler gerçekleştireceğiz.'' dedi.

Saygın, şunları kaydetti:

''Projemizle birey, kurum, toplum, ekonomi anlamında hedeflenen noktaya ulaşmak için kaliteli ve teknolojiyle bütünleşik eğitim, ürün geliştirme odaklı eğitim, dijital programlarla kullanılmaya elverişli programları olan eğitim için üzerimize düşeni yaparak, geleceğe yatırım yapmak istiyoruz. Bu amaçla, öğrenciler, öğretmenler, veliler, yerel yönetim ve topluluklar üzerinde STEM farkındalığını oluşturmak, temel STEM becerilerini geliştirmek ve STEM disiplinleri arası iş birliği sağlayarak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca öğretmenlerin STEM alanında öğretim yeterliliklerini geliştirmek ve desteklemek, örnek SİTEM müfredatı hazırlayarak, pilot uygulamasını gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında.''

Toplantının ardından, ''21. Yüzyıl Becerileri ve STEM Eğitim Yaklaşımı Konusunda Farkındalık Oluşturmak'' başlıklı panel düzenlendi.