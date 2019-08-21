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Stevie’den Altın Ödül kazandı!

Watsons Türkiye, 11.11 Online Alışveriş Festivali kampanyasıyla iş dünyasının en saygın organizasyonlarından Stevie International Business Awards’ta altın ödülün sahibi oldu.

Stevie’den Altın Ödül kazandı!
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Türkiye’nin en çok tercih edilen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zincirlerinden Watsons, 11 Kasım 2018’de düzenlediği “11.11 Online Alışveriş Festivali” kampanyası ile iş dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen ve bu yıl 16.sı düzenlenen Stevie International Business Awards’ta altın ödülün sahibi oldu. 

En prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan Stevie International Business Awards’ta Yılın Online Pazarlama Kampanyası kategorisinde “11.11 Online Alışveriş Festivali” ile altın ödül kazanan Watsons Türkiye sosyal medya üzerinden toplamda 2 milyona yakın kişiye erişti. 

Dijital ticaret iş ortağı Inveon ile birlikte gerçekleştirdiği 11.11 Online Alışveriş Festivalikampanyası ile tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören Watsons Türkiye, sadece 11 Kasım 2018 gününe özel olarak en sevilen kozmetik ve kişisel bakım markalarında %50, 9 üründe %50 + %50, seçili parfümlerde %85’e varan indirim kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya süresince watsons.com.tr’de 75.000’in üzerinde ürün satışı gerçekleştirilirken 4.500.000sayfa görüntülenmesi elde edildi. 

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş konu ile ilgili olarak: “Birçok ülkeden çok değerli projelerin yarıştığı böyle bir platformda altın ödülün sahibi olduğumuzu paylaşmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her zaman bizi destekleyen ve yanımızda olan tüketicilerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. 

2019 Stevie Ödülleri için kazananların ödüllendirileceği tören 19 Ekim’de Viyana’da gerçekleştirilecek.

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