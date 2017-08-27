STK'lar bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

DİYARBAKIR (AA) - FİKRET KAVĞALI - Diyarbakır'da, Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan sivil toplum kuruluşları (STK), yapacakları yardımlarla Suriyeli sığınmacılar, terör mağduru aileler ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Her yıl bayramda çok sayıda aileye ulaşan sivil toplum kuruluşları, bu sene de tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulunmak üzere çalışmalarını tamamladı.

Sivil toplum kuruluşları, belirledikleri Suriyeli sığınmacılar, terör mağduru aileler ve diğer ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli yardımlar yapacak.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Diyarbakır İl Başkanı Sıddık Furkan, AA muhabirine, hedeflerinin on binlerce aileye kurban eti ulaştırmak olduğunu söyledi.

Evlerine aylarca veya yıllarca et girmeyen insanlara et ulaştıracaklarını belirten Furkan, "Yardım komisyon ekiplerimiz tarafından aileler tespit edildi. Hazırlıklarımızı tamamladık, bayram günü kurbanlarımızı kesip ailelere ulaştıracağız." diye konuştu.

- Yasinler et dağıtmaya devam edecek

Kentte 3 yıl önce Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşları tarafından katledilen Yasin Börü ve arkadaşları adına çalışma yapacaklarını anlatan Furkan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi 'Yasinler kurban eti dağıtmaya devam ediyor' sloganıyla çalışmamız devam edecek. Bu sloganla Türkiye'nin tüm bölgelerinde ve dünyanın belirli ülkelerinde faaliyetler yürüteceğiz. 10 binin üzerinde yoksul aile tespit ettik. Hiçbir ayrım yapmadık. Bizim için mühim olan o ailenin mağdur olmasıdır. Hayır sahipleri bu konuda duyarlı olsunlar. Belki evimizde her gün veya çoğu günler et yiyoruz. Ama bazı insanlar sadece, yılda bir götürmüş olduğumuz kurban etini yiyor."

- "Binlerce aileye yardımlarımızı ulaştıracağız"

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan da hem kentteki ihtiyaç sahiplerini hem de Suriye, Gazze ve Afrika'daki Müslümanları bayramda sevindireceklerini belirtti.

"Kurbandaki asıl gaye Allah'ın emrettiği bir emri hakkıyla yerine getirmektir. Bizler sahip olduğumuz imkanları mazlum kardeşlerimizle paylaşarak en azından o birlikteliği sağlıyoruz." diyen Nazlıcan, binlerce aileye yardımlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

Özellikle terör olayları sırasında birçok aileye sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlar yaptıklarını dile getiren Nazlıcan, "Hamdolsun bu olaylar sona erdi. Terör mağduru ailelere yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

İmkan sahibi vatandaşların da yardımda bulunması gerektiğini vurgulayan Nazlıcan, bu ve benzeri bayramların Müslümanların birliğine vesile olmasını diledi.

Nazlıcan, "İnşallah birlikte güzel yarınlara gideriz. Duyarlı bütün kardeşlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli ise Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, özellikle yetim ve terör mağduru ailelere yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Topladıkları kurban hisseleriyle binlerce aileyi sevindireceklerini anlatan Çiçekli, bayram öncesi 602 yetim çocuk ve annesine de giyim yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.