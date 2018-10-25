STM'den EURONAVAL'de ikinci imza

PARİS (AA) - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yurt dışı deniz platformları modernizasyon çalışmalarının sertifikasyonu için denizcilik endüstrisinde dünyanın önde gelen klaslama kuruluşlarından DNV GL ile iş birliğine gitti.

İş birliği protokolüne, Paris'teki Le Bourget Sergi Sarayı'nda bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'de imza atıldı.

STM'den yapılan açıklamada, anlaşmayla birlikte yabancı deniz kuvvetlerine ait deniz platformları modernizasyon faaliyetlerinin sertifikasyonunun sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın verdiği askeri gemi ihracat görevi çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri'ne yönelik korvet ve deniz altı projelerinin yanı sıra Pakistan Denizde İkmal Gemisi ve deniz altı modernizasyonu ile deniz üslerinin analizi gibi pek çok önemli projeyi sürdüren STM'nin, söz konusu iş birliği ile deniz platformlarının modernizasyon faaliyetlerinin sertifikasyonunda global iş birliğine gittiği kaydedildi.

Açıklamada, "Günümüzde deniz platformları, en karmaşık yapıya sahip askeri sistemlerden biri olup son teknolojiler ile birlikte kalite kontrol süreçlerinin süreklilik arz etmesini gerektirmektedir. DNV GL ile birlikte, modernizasyon hizmeti verdiğimiz muhtelif yabancı deniz kuvvetlerinin güvenilir deniz filolarına sahip olmasını sağlayacağız." denildi.

Gerek su üstü gerek su altı platformlarında üstün görev kabiliyeti sağlamanın; yüksek kaliteli malzemeler, teknolojik üretim ve olağanüstü bir kalite kontrol süreci gerektirdiği kaydedilen açıklamada, "DNV GL; askeri deniz platformlarının sertifikasyonu ve klaslaması konusunda uzun yıllara dayanan ve yapısal unsurları, makine aksamı ve elektrik/elektronik teçhizatı da kapsayan engin bir tecrübeye sahip bir sertifikasyon ve klaslama kuruluşudur. DNV GL’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübenin STM ile birlikte değerli bir birlikteliğe dönüşeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





- Anlaşma, başka projelerin de yolunu açabilir





Anlaşma kapsamında, DNV GL'nin; modernizasyon projelerinin kalifikasyon aşamasında sertifikasyon, uygunluk ve proje gereklilikleri konusunda detaylı bilgi sunarak tavsiyelerde bulunacağı belirtilirken, iki kurumun askeri denizcilik alanındaki ilk faaliyeti olan anlaşmanın, onarım, modernizasyon ve inşa konusunda başka uluslararası projelerin de yolunu açabileceği kaydediliyor.

STM ve DNV GL yetkilileri, söz konusu durumu "kazan-kazan" olarak nitelendirerek, "İş birliği sayesinde STM, yaptığı modernizasyon çalışmalarını belgelendirerek DNV GL’den güvenlik sertifikası alacak ve deniz platformlarının kalite gerekliliklerini en üst seviyede sağlıyor olmanın verdiği güvenle hareket etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

STM ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), dün de Alman savunma şirketi Hensoldt ile iş birliği protokolü imzaladı.



STM'nin BAU ile gerçekleştirdiği projeyle, optik muhabere sistemleri geliştirilerek askeri iletişim güvenliğine katkıda bulunulması amaçlanıyor.









