Stuttgart'tan Erzincan'a dostluk için pedal çeviriyorlar

SİVAS (AA) - Almanya'da yaşayan Türk ve Alman iki komşu, iki ülke dostluğuna dikkat çekmek için Stuttgart'tan yola çıktıkları turda Erzincan'a pedal çeviriyor.

Stuttgart'tan bisikletleriyle yola çıkan 41 yaşındaki dünya kick boks şampiyonu Gökhan Arslan ile 54 yaşındaki Alman serbest mali müşavir Möhl Christoph, iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olmak ve etnik grupların kardeşliği adına bisiklet turu başlattı.

Turlarının ilk etabını tamamladıkları Bursa'dan 5 gün önce yola çıkan ikili, Sivas'a ulaştı. Arslan ve Christoph'u, Zara ilçesi girişinde Kaymakam Yunus Kızılgüneş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ile iş adamı Vahap Yapıcı karşıladı.

İkili ile bir süre sohbet eden Kızılgüneş, gerçekleştirmekte oldukları bisiklet turunun insanlık adına, iki ülke arasındaki diyaloglar adına büyük önem taşıdığını belirterek, ikiliyi ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kick boksta 4 dünya şampiyonluğu bulunduğunu belirten Gökhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alman dostumla birlikte dostluk, barış, kardeşlik adına Stuttgart'tan Erzincan'a pedal çeviriyoruz. İnşallah bütün insanlara, dostlarımıza örnek bir davranış olur. Onlar da dostluk, barış, kardeşlik adına bir adım atarlar." dedi.

Son dönemdeki siyasi kargaşalardan dolayı iki ülke dostluğuna dikkat çekmek için komşusuyla yola çıktıklarını anlatan Arslan, "Amaç Alman ve Türk dostluğuydu. Daha önce ilk turumuz Stuttgart-Bursa idi. Alman-Türk dostluğu adına diplomatik bir girişim oldu. 12 günde Bursa'ya ulaşmıştık. Şimdi de ikinci etapta Bursa'dan Erzincan'a gidiyoruz. Türkiye'de yaşayan etnik grupların kardeşliği için. 5 günde Bursa'dan Zara'ya geldik. Yolumuzun son 180 kilometresine girdik. Turumuzu memleketim olan Erzincan'da tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Möhl Christoph ise şunları kaydetti:

"Dostum, kardeşim Gökhan ile birlikte Stuttgart'tan yola çıktık. Zor ve anlamlı bir bisiklet turu nedeniyle Zara'dayız. Daha önce birinci etabı gerçekleştirmiştik, Stuttgart'tan Bursa'ya gelmiştik. Bu turumuzu Almanya-Türk dostluğu adına başlatmıştık. İnternasyonel ve kültürel bir barış için yollardayız. Umarım bu amacımız dostluk ve kardeşlik anlamında simge haline gelecektir. Batıdan doğuya doğru gidiyoruz. Türkiye'ye ilk kez gelme imkanı buldum ve Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Sıcakkanlı, misafirperver insanlar."

İkili daha sonra Erzincan'a gitmek üzere Zara ilçesinden ayrıldı.