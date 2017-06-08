Stylianides Altındağ'da okul ziyaretinde bulundu

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, çoğunlukla Suriyeli mülteci çocukların eğitim gördüğü ilkokulda öğrencilere karne dağıttı.

Altındağ'da bulunan Nazife Hatun İlkokuluna yaptığı ziyarette Stylianides'e, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan eşlik etti.

Stylianides, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göç sorununa verdiği desteğe teşekkür ederek, bu adımların iyileştirilmesi için görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

"Türkiye hükümeti mevcut mülteci çocukların burada eğitime devam etmeleri için her türlü kararlılığı gösteriyor." diyen Stylianides, AB olarak Türkiye'nin mültecilerle ilgili sıra dışı performansını övmeleri gerektiğini vurguladı.

Stylianides, "Türkiye, bugün dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda." dedi.

"Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Programının" AB, Türkiye hükümeti, UNICEF ve Türk Kızılayının ortak projesi olduğuna değinen Stylianides, bu projenin ilk senesinde 230 bin çocuğun okula düzenli gitmesini sağlamak istediklerini, projenin AB'nin bu kapsamdaki en büyük projelerinden biri olduğunu kaydetti.

Projenin sahada iş birliğinin güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Stylianides, AB ile Türkiye'nin ortaklaşa çalışmasından gurur duyduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Stylianides, daha sonra okulun bahçesinde eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilere karnelerini dağıttı.

AB'nin mülteciler için sağladığı mali yardımın durumunu incelemek üzere Türkiye'ye gelen Stylianides, dün de AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Türk okullarında ve geçici eğitim kurumlarında 500 bin mülteci çocuk eğitim hayatlarına devam ederken, 370 bin çocuk ise okula gidememektedir. Mayıs 2017'den bu tarihe kadar 56 bin mülteci çocuğun faydalandığı bu programdan 2017 sonuna kadar 230 bin çocuğun faydalanması bekleniyor.



















