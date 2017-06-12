İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, üzerindeki kaçak yapıları yıkılan Su Ada'nın (Galatasaray Adası) Galatasaray Kulübüne değil, 15 Temmuz darbe girişimine karşı dimdik duran millete tahsis edilmesi gerektiğini belirterek, "Gelin bütün dünyanın gözü olan İstanbul'umuzun incisi Boğaz'a bir mabet inşa edelim." dedi.

Söz alıp gündem dışı konuşan Sipahi, İstanbul Boğazı'ndaki Su Ada'ya inşa edilecek caminin İstanbul için önemli olacağını ifade ederek, "Bugün yurdumuzun dört bir yanında, birbirinden değerli camiler inşa edilmektedir. Ulaşım ve altyapı alanında da çok ciddi yatırımlar yapılmış. Özellikle İstanbul, bu yatırımların merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda şehrin en yüksek tepesi Çamlıca'ya simge haline gelecek bir cami de inşa edilmektedir. Ancak, İstanbul Boğazı'nın ortasında Kız Kulesi'nden başka simge yapımız yok. O da zaten ne Türkiye Cumhuriyet zamanında ne de Osmanlı Devleti döneminde yapılmıştır. Artık Boğaz'a milli bir yapı yapma zamanı geldi." diye konuştu.

Sipahi, üç parselden oluşan Su Ada'nın Galatasaray Spor Kulübüne değil, 15 Temmuz'da FETÖ darba girişimine karşı dimdik duran millete tahsis edilmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maliye Hazinesince kiralanmış, ilgililerince amacı dışında kullanıldığı aşikar olan tahsisin iptal edilerek, Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması. Özel mülkiyetin ise satın alma, kamulaştırma, takas veya trampa yoluyla mülkiyet edinilmesi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mevcut alanın ibadethane, sosyal ve kültürel alan olarak plan değişikliği çalışmasının yapılması. Başta cami olmak üzere, diğer tüm fonksiyonlar ile ilgili etüt çalışmalarının başlatılması ve yapının mimarisi ile ilgili uluslararası yarışmanın gerçekleştirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim." ifadelerini kullandı.

Sipahi'nin önergesi, İBB Meclis toplantısında oylandı ve başkanlık makamına havale edildi.