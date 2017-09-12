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Su alan dalış teknesi 43 yolcusuyla geri döndü

- Antalya'nın Kemer ilçesinde, tura çıktıktan kısa bir süre sonra su almaya başlayan tekne, 43 yolcusuyla marinaya getirildi - Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde karaya çıkartıldı

Su alan dalış teknesi 43 yolcusuyla geri döndü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, tura çıktıktan kısa bir süre sonra su almaya başlayan tekne, 43 yolcusuyla marinaya getirildi.

Sabah saatlerinde müşterilerini alan Bülent Ali Koç'a ait Albatros 6 isimli dalış teknesi tura çıktı. Tekne, marinadan ayrıldıktan sonra Kocaburun mevkisi açıklarında bilinmeyen bir cisme çarptı. Çarpma sonrası bir süre daha yoluna devam eden tekne, su almaya başlayınca geri dönerek Kemer G Marina'ya yanaştırıldı.

Bu arada, teknenin su almaya başladığını gören Türk ve Rus müşterilere can yelekleri verildi.

Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine marinaya yanaşan teknedeki 43 turist, Sahil Güvenlik ekipleri kontrolünde karaya çıkartıldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, su alan teknenin suyu boşaltıldı.

Ailesiyle tekne turuna katılan Selda Gürün, dönüş yolunda bir kayaya çarptıklarını fakat marinaya yakın oldukları için yola devam ettiklerini söyledi. Gürün, bir süre devam ettikten sonra teknenin su almaya başladığını ve panik olduklarını belirterek, durumun hemen Sahil Güvenliğe haber verildiğini kaydetti.

Teknedeki müşterilerin bazılarına paraları iade edilirken, bazıları da başka tekneye binerek turlarına devam etti.

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KemerSahil GüvenlikTur Teknesi
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