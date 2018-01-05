Su altında kalan seralardan hasat yaptılar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçiler, etkili olan yağış nedeniyle sular altında kalan seralardan hasat yaparak ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Kentte iki gündür etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Akdeniz ve Tarsus ilçesindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Seracılığın yoğun olarak yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Bahşiş ve Kulak mahallelerinde çok sayıda arazi sular altında kalırken, çiftçiler ürünlerini kurtarmak için uğraştı.

Bir kısmı sular altında kalan, büyük bir kısmı da çamur olan seralardan hasat yapmaya uğraşan çiftçiler, patlıcan, kabak, biber, domates ve fasulye gibi sebzelerden sağlam kalanları topladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sel sularının yaklaşık 50 bin dönüm arazide etkili olduğunu söyledi.

Bu tarz olaylarla bölgede sıklıkla karşılaşıldığını vurgulayan Ergezer, "Türkiye'ye sebze ihracatında en yüksek payı getiren bölgedeyiz. 20 yıldır ben Ziraat odası başkanlığı yapmaktayım 20 yıldır seli yaşıyoruz. Buradaki insanlar karınca gibi çalışıyorlar." dedi.

Bölgede patlıcan, kabak, domates, biber gibi her türlü ürünün yetiştirildiğini vurgulayan Ergezer, şöyle devam etti:

"Bizim bildiğimiz iş tarım. Hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak hem de Türkiye'yi doyurmak istiyoruz. Artık çiftçilerimiz kalıcı çözüm istiyor. Daha verimli ürünler yetiştirmek istiyoruz. DSİ burada geçici pompa getirdi. Vatandaşlar kendi gücüyle kiraladığı araçlarla ürününü kurtarma çabasında. Ancak ürünlerini kurtarma şansı yok. Modern seralara gücümüz yetmediği için bunlar ilkel seralar ve birçoğunun sigortası yok."

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Tarsus'un Özel Bahşiş, Atalar, Kulak ve Yeşiltepe mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle zarar gören seraları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kocamaz, "Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, zararların giderilmesi konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi ifade ediyorum." dedi.