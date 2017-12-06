"Şu ana kadar en güçlü tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şa's, ABD'nin, Birleşmiş Milletler kararlarının aksine Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması planlarına en güçlü tepkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

Konuyu AA muhabirine değerlendiren Şa's, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs hakkındaki planına karşı en güçlü tepkiyi şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan gösterdi." dedi.

Çok sayıda dünya lideriyle görüşme halinde olduklarını dile getiren Şa's, şunları söyledi:

"Mahmud Abbas, Recep Tayyip Erdoğan ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya kalkışması halinde Erdoğan'ın 'İsrail'le ilişkileri koparma planına' ilişkin yaptığı açıklamayı bizler takdirle karşılıyoruz. Şu ana kadar en güçlü tepki Erdoğan'ın açıklamasıydı."

Şa's, Filistin yönetiminin ABD'nin bu tavrı karşısında atılacak adımlar üzerinde çalıştığını ifade ederek, "Filistin yönetimi tüm alternatifleri değerlendiriyor. Bunlar arasında, İsrail devletini tanıma kararından vazgeçmek, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine başvurmak da var." diye konuştu.

ABD'nin kendisini barış çalışmalarından uzak tuttuğuna dikkati çeken Şa's, ABD'nin halihazırda bir ara bulucu gibi davranmadığını ifade etti.

Trump'ın Abbas'ı telefonla arayarak planını kendisine aktardığını dile getiren Şa's "Abbas'ın da Trump'a bunun kabul edilemez olduğunu ve durumun barışı ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini belirttiği"ni kaydetti.

Danışman Şa's, Trump'ın barış çalışmalarına destek vermek yerine, yıkmaya çalıştığını kaydetti. Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Şa's, İslam dünyasını da bu davranış karşısında ciddi adımlar atmaya çağırdı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Kudüs'te yarım asırdır devam eden işgal, ABD Başkanı Donald Trump'ın burayı İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla yeni bir safhaya girdi.

İsrail, 5 Haziran 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etti.

1980'de İsrail meclisi kabul ettiği bir yasayla tek taraflı olarak Kudüs'ü doğusuyla batısıyla İsrail'in "birleşik başkenti" ilan etti. Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti.



ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ü işgal altında sayıyor. Ayrıca hiçbir ülke Doğu veya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. İsrail'i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyordu.



Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirmesiyle ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olacak. Filistinlilerden ve uluslararası toplumdan, bu kararın Filistin'in ve bölgeyi ateşe atacağı yönündeki uyarılar da bu planı Trump'ın gündeminden düşüremedi.