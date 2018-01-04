Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Su biriken yolda mahsur kalan otomobil çekildi

- Adana'da, yağmur nedeniyle su biriken yolda kalan aracın içindekiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, araç iş makinesiyle çekildi

Su biriken yolda mahsur kalan otomobil çekildi

ADANA (AA) - Adana'da yağmur nedeniyle su birikintisi oluşan yolda mahsur kalan aracın içindekiler kendi imkanlarıyla çıkarken, araç iş makinesiyle çekildi.

Kentte etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şükrü Arslan'ın kullandığı 01 BM 732 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi Çimento Kavşağı'nda su biriken yolda mahsur kaldı. Araçtaki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaklaşık 1,5 saat suda kalan araç, iş makinesiyle çekildi.

Arslan, yolda bu miktarda su biriktiğini tahmin edemediğini, yola girdiğinde suda mahsur kaldığını belirtti. Arslan, çevreye herhangi bir uyarıcı levha konulmadığını savundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaSu Baskını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5