Su borusuna sıkışan yavru kediler kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir apartmanın su borusuna sıkışan 4 yavru kedi, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, bahçedeki su borularından kedi sesleri geldiğini fark etti.
Boruların içine yavru kedilerin sıkıştığını anlayan vatandaşlar, durumu Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerine bildirdi.
Binaya gelen NAK ekipleri, su borularını tek tek çıkartarak kedileri bulmaya çalıştı.
Boruların üzerindeki beton kısmı kıran ekipler, 4 yavru kediyi kurtararak apartman sakinlerine teslim etti.