Su havuzunda baygın bulunan dalış eğitmeni öldü

AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesinde oturduğu sitenin havuzunda baygın şekilde bulunan dalış eğitmeni Serhat Arıkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Beyazgül Sitesi'nde oturan Serhat Arıkan'ı (34) siteye ait havuzda hareketsiz halde gören komşuları durumu sağlık görevlileri ve polise bildirdi.
Sudan çıkartılan Arıkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arıkan'ın naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İlçedeki bir dalış merkezinde çalışan Arıkan'ın dalış eğitmeni olduğu öğrenildi.