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Su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kontrolden çıkarak su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhan Korkmaz idaresindeki 35 HR 206 plakalı otomobil, D-605 karayolunda Kandıra'dan İzmit istikametine giderken Çayırköy...

Su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kontrolden çıkarak su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Korkmaz idaresindeki 35 HR 206 plakalı otomobil, D-605 karayolunda Kandıra'dan İzmit istikametine giderken Çayırköy Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alev alması ve araç içinde sıkışma olması ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin önlem aldığı kazada, sürücü Korkmaz ile otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen dört kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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5 Kişi YaralandıÇayırköy MahallesiD-605 Karayolu
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