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Su kanalında 3 saat toprak altında kaldı

- Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi, su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle kaldığı toprak altından 3 saatte çıkartılabildi

Su kanalında 3 saat toprak altında kaldı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde bir kişi, evine su taşımak için kazdırdığı kanalda meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İlçeye bağlı Savran köyünde yaşayan Ayhan Yılmaz (38), evine su getirtmek için iş makinesi yardımıyla kanal kazdırdı.

Kazı sırasında yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda meydana gelen göçük sonucu Yılmaz, toprak altında kaldı. Kazı yapılan iş makinesi ile yürütülen çalışma ve çevredeki vatandaşların yardımı yeterli olmayınca Yılmaz'ın çıkartılması için destek istendi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Yılmaz yaklaşık 3 saat sonra toprak altından çıkartılabildi.

Yılmaz'ın eşi Zeynep Yılmaz ile yakınları, çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kepçe operatörü Soner Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Perşembe gününden beri burada çalışıyoruz. Gözeyi açtık, suyu getirmek için kanal eşip boru döşüyorduk. Bugün geniş kapsamlı kazı yaptık, sorun yoktu ancak bir anda toprak kayması oldu ve Yılmaz toprak altında kaldı." diye konuştu.

Ayhan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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ŞarkışlaToprak Kayması
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