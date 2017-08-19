Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

ANKARA (AA) - Başkentte 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlum semtindeki bir ahırın bahçesinde otlayan inek, 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
İneği kendi çabaları ile kuyudan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi dalgıçları, kurdukları halat düzeneğiyle kuyuya indi.
Halatla vince bağlanan inek, itfaiye ekibinin uzun çalışmalarının ardından kuyudan güçlükle çıkarıldı. İnek, veteriner hekimin kontrolünün ardından sahiplerine teslim edildi.