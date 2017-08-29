Su kuyusuna düşen kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de su kuyusuna düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Güldiken Mahallesi Güneykent yolu üzerinde müstakil evde yaşayan Hanım Savaş, su kuyusunu açarak bahçesini sulamak istedi. Kuyunun iç kısmındaki dinamoyu çalıştırmak isterken ayağı kayan Savaş, su dolu kuyuya düştü.
Bahçenin arka kısmında bulunan ve seslendiği eşinden yanıt alamayan Hüseyin Savaş, kuyunun yanına geldi. Eşinin kuyuya düştüğünü fark eden Savaş, komşularından yardım istedi.
Kuyudan çıkarılan Hanım Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Savaş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hanım Savaş'ın kuyuya düşerken kafasını kuyu içindeki duvarlara çarptığı öğrenildi.