ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirilen ve ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle öne çıkan "Suruç narı"nın üretim alanları, toprakların suya kavuşmasıyla birlikte artıyor.

Atatürk Barajı sayesinde sulama imkanlarının arttığı ilçedeki üreticiler, buğday, arpa, mısır ve pamuk gibi ürünlerin yanı sıra bölgenin önemli değerlerinden "Suruç narı"nı da tekrar yetiştirmeye başladı.

Su sıkıntısı nedeniyle 150-200 dekara kadar gerileyen nar üretim alanı, 4 yıl önce suyun gelmesi ve devletin desteğiyle bu yıl 750 dekara kadar çıktı. Yaklaşık 500 ton rekolte beklenen narın kilogramı toptanda 1,70, perakende olarak da 2,5-3 liradan satılıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine, Suruç narının ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle kitaplara da konu olmuş önemli endemik bir meyve türü olduğunu söyledi.

Suruç narının önemli bir şifa kaynağı olduğunu anlatan Yahlizade, önceki yıllarda su sıkıntısı nedeniyle ancak 150-200 dekarda yapılan nar üretiminin, 4 yıl önce suyun gelmesi ve devletin desteğiyle bu yıl 750 dekarda yapıldığını kaydetti.

- "Suruç narı devletin desteğiyle yeniden üretilmeye başlandı"

Yahlizade, suyun bölge topraklarına can verdiğini, diğer tarım ürünleri gibi, nar üretiminin de yaygınlaşmaya başlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçmişte suyun olmaması nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş Suruç narı devletin desteği sonrası yeniden üretilmeye başlandı. Bu narın yetiştirilmesi ve bakımı da kolaydır. Haftada bir su verilmek şartıyla 4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Geliri de güzel olan nar üretimini çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Ziraat mühendislerimizle nar bahçelerini gezerek hastalık ve zararlılara karşı önlemler alıyoruz. Nar işlenerek nar ekşisi de yapılıyor. Bu sene verimi de çok güzel oldu. Suruç Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Suruç Nar Festivali etkinlikleri kapsamında Suruç narının tanıtımı yapılarak, pazar alanının genişletilmesi sağlanacak. Yapılan çalışmalarla Suruç narı eski önemine kavuşacaktır."

- Üreticiler memnun

Nar üreticisi Bozan Kip ise dedesinin ve babasının da nar bahçelerinin olduğunu belirterek, "Ailece nar bahçelerimiz vardı. Ancak suyun olmaması üretimimizi etkiledi. Suyun da gelmesiyle nar üretimine tekrar başladık. Bu yıl ürün fiyatları da iyi, bu bizi çok memnun etti." dedi.

Cuma Altundağ ise 8 yıldır nar ürettiğini ifade ederek, fiyatların geçen yıla oranla yükseldiğini ve nar bahçelerinin arttığını söyledi.